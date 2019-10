Стали відомі імена усіх номінантів на нагороду Золотий м’яч 2019.

Сьогодні, 21 жовтня, оголосять 30 претендентів на нагороду Золотий м’яч 2019. Як і в попередні роки, France Football називатиме імена номінантів поступово.

Читайте: FIFA The Best-2019: названа символічна збірна року

У першу п’ятірку номінантів потрапили: Садіо Мане (Ліверпуль, Сенегал), Серхіо Агуеро (Манчестер Сіті, Аргентина), Френкі де Йонг (Барселона, Нідерланди), Уго Льоріс (Тоттенгем, Франція) та Душан Тадіч (Аякс, Сербія).

Here are our first nominees for the 2019 #ballondor! Sadio Mane

Sergio Aguero

Frenkie De Jong

Hugo Lloris

Dusan Tadic pic.twitter.com/e7STLVAGfR — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

До другої п’ятірки потрапили: Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція), Трент Александр-Арнольд (Ліверпуль, Англія), Донні ван де Беек (Аякс, Нідерланди), П’єр-Емерік Обамеянг (Арсенал, Габон), Марк-Андре тер Штеген (Барселона, Німеччина).

Let’s continue with the 2019 #ballondor nominees! Kylian Mbappe

Trent Alexander-Arnold

Donny van de Beek

Pierre-Emerick Aubameyang

Marc-André ter Stegen Players already announced https://t.co/WhEz0voCwh pic.twitter.com/ZQO4eVEtAS — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

До третьої п’ятірки номінантів увійшли: Криштіану Роналду (Ювентус, Португалія), Аліссон (Ліверпуль, Бразилія), Маттейс де Лігт (Ювентус, Нідерланди), Карім Бензема (Реал Мадрид, Франція), Джорджиніо Вейналдум (Ліверпуль, Нідерланди).

We still have a lot to announce! Here are five new #ballondor nominees! Cristiano Ronaldo

Alisson

Matthijs de Ligt

Karim Benzema

Georginio Wijnaldum Players already announced https://t.co/WhEz0voCwh pic.twitter.com/o8AeppE1GL — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

Четверту п’ятірку претендентів на Золотий м’яч склали: Вірджил ван Дейк (Ліверпуль, Нідерланди), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті, Португалія), Сон Хин Мін (Тоттенгем, Південна Корея), Роберт Левандовскі (Баварія, Польща), Роберто Фірміно (Ліверпуль, Бразилія).

Let’s keep the rhythm! Five new #ballondor nominees! Virgil van Dijk

Bernardo Silva

Heung-min Son

Robert Lewandowski

Roberto Firmino Players already announced https://t.co/WhEz0voCwh pic.twitter.com/e8Ok8DCVOo — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

Оновлюється.

Церемонія нагородження нагород відбудеться 2 грудня.

Фото: BallondOr