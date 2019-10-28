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Факти / Спорт

Валенсія — Лілль: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Букмекери дали прогноз на матч Валенсія – Лілль у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Валенсия - Лилль

Валенсія у вівторок, 5 листопада, проведе матч четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому кажани на стадіоні Месталья у Валенсії зіграють проти французького Лілля. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Альберта Селедеса. На перемогу Валенсії приймають ставки з коефіцієнтом 1.80. Успіх французького клубу оцінюють в 4.70. Нічийний результат зустрічі — 3.55.

Читайте: Золотий м’яч 2019: хто отримає нагороду (ГОЛОСУВАННЯ)

До речі, Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів Ліги чемпіонів 2019/20.

Фото: Valencia CF, LOSC

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