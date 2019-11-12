Півзахисник Шахтаря Олександр Зубков заявив, що не збирається повертатися до ФК Маріуполь.

Півзахисник Шахтаря Олександр Зубков минулий сезон 2018/2019 був у складі Маріуполь. Зараз він виступає на правах оренди в угорському Ференцвароші і повертатися назад не думає.

– Ми боремося за чемпіонство і граємо в єврокубках. На цьому етапі я вже пройшов Маріуполь. Можливо коли-небудь. Хоча ні, неможливо, – зазначив футболіст.

Олександр додав, що Маріуполь для нього був хорошим етапом, тому що багато чого дав “у плані ігрової практики”.

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– Це було моїм кроком перед переходом у Ференцварош. У мене залишилися добрі стосунки з усіма хлопцями, тренерами, намагаюся стежити за ними, підтримую. Коли я переходив туди з Шахтаря, то зрозуміло було, що це інший рівень: організація, і все-все. Для мене важливу роль зіграло те, що спустився на землю, зрозумів, що потрібно постійно працювати над собою, щоб грати у хороших клубах, – розповідає спортсмен.

Нагадаємо, що 25 вересня Динамо та Маріуполь зіграли перенесений матч 4-го туру чемпіонату України з футболу.