Динамо та Маріуполь зіграли перенесений матч 4-го туру чемпіонату України з футболу.

Маріуполь приймав київське Динамо в рамках матчу четвертого туру чемпіонату України. Зустріч пройшла у Маріуполі на стадіоні імені Володимира Бойка і завершився перемогою гостей з рахунком 1:0.

Дивіться: Динамо здобуло мінімальну перемогу над Мальме

Єдиний м’яч у зустрічі забив словенський хавбек киян Беньямін Вербіч на другій компенсованій хвилині до другого тайму.

Перемога дозволила підопічним Олексія Михайличенка піднятися на третю сходинку у турнірній таблиці УПЛ, кияни мають в активі 14 очок, Маріуполь (9) йде восьмим.

Нагадаємо, у восьмому турі УПЛ Динамо розгромило Ворсклу.

Фото: FC Dynamo Kyiv