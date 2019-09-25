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Факти / Спорт

Динамо наприкінці матчу ледь дотисло Маріуполь

Динамо та Маріуполь зіграли перенесений матч 4-го туру чемпіонату України з футболу.

Мариуполь Динамо

Маріуполь приймав київське Динамо в рамках матчу четвертого туру чемпіонату України. Зустріч пройшла у Маріуполі на стадіоні імені Володимира Бойка і завершився перемогою гостей з рахунком 1:0.

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Єдиний м’яч у зустрічі забив словенський хавбек киян Беньямін Вербіч на другій компенсованій хвилині до другого тайму.

Перемога дозволила підопічним Олексія Михайличенка піднятися на третю сходинку у турнірній таблиці УПЛ, кияни мають в активі 14 очок, Маріуполь (9) йде восьмим.

Нагадаємо, у восьмому турі УПЛ Динамо розгромило Ворсклу.

ФотоFC Dynamo Kyiv

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