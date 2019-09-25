Динамо та Маріуполь зіграли перенесений матч 4-го туру чемпіонату України з футболу.
Маріуполь приймав київське Динамо в рамках матчу четвертого туру чемпіонату України. Зустріч пройшла у Маріуполі на стадіоні імені Володимира Бойка і завершився перемогою гостей з рахунком 1:0.
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Єдиний м’яч у зустрічі забив словенський хавбек киян Беньямін Вербіч на другій компенсованій хвилині до другого тайму.
Перемога дозволила підопічним Олексія Михайличенка піднятися на третю сходинку у турнірній таблиці УПЛ, кияни мають в активі 14 очок, Маріуполь (9) йде восьмим.
Нагадаємо, у восьмому турі УПЛ Динамо розгромило Ворсклу.
Фото: FC Dynamo Kyiv
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