ФК Ворскла звільнив головного тренера Віталія Косовського, який був біля керма клубу з березня нинішнього року.

Віталій Косовський більше не головний тренер полтавської Ворскли. Про звільнення 46-річного фахівця повідомили після тренування команди 14 листопада.

Ім’я нового тренера поки не називається, але зробити це в клубі обіцяють найближчим часом.

Виконуючим обов’язки головного тренера Ворскли Косовський став у березні цього року. До цього він очолював команду U-21. Повноцінно на посаду головного тренера основної команди Косовський увійшов зі старту сезону 2019/20.

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За керівництва фахівця полтавці виграли шість матчів, шість разів зіграли внічию і 14 разів програли. Нині Ворскла посідає останнє місце в чемпіонаті України.

Нагадаємо, асистент тренера збірної України Андрія Шевченка італієць Андреа Малдера зробив татуювання з гербом України.

Джерело: ФК Ворскла