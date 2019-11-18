Букмекери дали прогноз на матч Галатасарай — Брюгге у матчі п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Галатасарай у вівторок, 26 листопада, проведе матч п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому жовто-червоні на стадіоні Тюрк Телеком Арена у Стамбулі зіграють проти бельгійського Брюгге. Початок матчу о 19.55.

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На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Фатіха Теріма. На перемогу Галатасарая приймають ставки з коефіцієнтом 2.60. Успіх бельгійського клубу оцінюють в 2.70. Нічийний результат зустрічі — 3.35.

Нагадаємо, у четвертому турі ЛЧ Шахтар врятувався на останніх хвилинах матчу проти Динамо Загреб, програючи 3:1.

Фото: Galatasaray SK, Club Brugge KV