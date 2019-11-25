У вівторок, 26 листопада, у Манчестері Шахтар зіграє з Манчестер Сіті в рамках п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Донецький Шахтар 26 листопада проведе п’ятий матч в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. Гірники зіграють у Манчестері на Етіахд Стедіум проти Манчестер Сіті.

Після чотирьох турів Манчестер Сіті є одноосібним лідером квартету С. Для того, щоб оформити достроковий вихід до плей-оф ЛЧ підопічним Гвардіоли потрібно перемогти гостей з України. Шахтар теж може вийти з групи у випадку перемоги, але такий результат зустрічі є малоймовірним.

Три останні очні зустрічі команди завершилася з загальним рахунком 12:0 на користь містян.

Перед матчем ЛЧ Шахтар вдома здобув розгромну перемогу над ФК Львів (4:1), а Манчестер Сіті подужав лондонський Челсі (2:1).

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На думку букмекерів абсолютними фаворитами матчу є підопічні Хосепа Гвардіоли. На перемогу Манчестер Сіті приймають ставки з коефіцієнтом 1.18. Успіх українського клубу оцінюють в 16.00. Нічийний результат зустрічі — 7.90.

Зустріч довірили судити Славко Вінчичу зі Словенії. Його асистентами будуть співвітчизники Томаш Кланчник та Андраж Ковачич. Четвертий рефері – Раде Обренович (Словенія).

Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію матчу Манчестер Сіті – Шахтар. Вона буде доступна у цій новині і розпочнеться зі стартовим свистком, який пролунає о 22.00.