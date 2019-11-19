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Факти / Спорт

Лілль — Аякс: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Букмекери дали прогноз на матч Лілль — Аякс у рамках п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.ё

Лилль Аякс

Лілль у середу, 27 листопада, проведе матч п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому доги на стадіоні П’єр Моруа у Вільнев-д’Аск зіграють проти нідерландського Аякса. Початок матчу о 22.00.

Читайте: Генк — Зальцбург: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

На думку букмекерів фаворитами матчу є підопічні Еріка тен Гага. На перемогу Аякса приймають ставки з коефіцієнтом 1.87. Успіх французького клубу оцінюють в 3.80. Нічийний результат зустрічі — 3.90.

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з прогнозом букмекерів на матч Генк — Зальцбург.

Фото: LOSC, AFC Ajax

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