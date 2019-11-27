У четвер, 28 листопада, у Швеції Динамо зіграє з Мальме в рамках п’ятого туру групового етапу Ліги Європи.

Київське Динамо 28 листопада проведе п’ятий матч в рамках групового етапу Ліги Європи. Біло-сині зіграють у Мальме на стадіоні Шведбанк проти шведського Мальме.

Після чотирьох турів Динамо має у своєму активі 6 очок і посідає другу сходинку у квартеті В. У Мальме – 5 пунктів та третє місце. Ця гра може стати вирішальною для обох команд, адже в разі успіху біло-сині забезпечать собі путівку до плей-оф Ліги Європи. В той же час, для шведів поразка позбавить шансів на єврокубкову весну.

Михайличенко не зможе розраховувати у матчі на травмованих центрбеків Микиту Бурду та Дениса Попова. Однак голкіпер Денис Бойко, який перебував у лазареті з початку жовтня, повернувся до складу і вирушив разом з командою до Мальме.

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На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Олексія Михайличенка. На перемогу Динамо приймають ставки з коефіцієнтом 2.55. Успіх шведського клубу оцінюють в 2.95. Нічийний результат зустрічі — 3.30.

Зустріч довірили судити чеській бригаді арбітрів на чолі з Павелом Краловцом. Йому асистуватимуть співвітчизники Іво Надворнік та Томаш Мокруш.

Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію матчу Мальме – Динамо Київ. Вона розпочнеться зі стартовим свистком, який пролунає о 22.00.