Збірна України потрапила до групи С та зіграє зі збірною Нідерландів на чемпіонаті Європи-2020.

Після завершення відбіркових матчів до Євро-2020 стало відомо, що збірна України на чемпіонаті Європи на груповому етапі зіграє зі збірною Нідерландів.

Підопічні Андрія Шевченка потрапили до квартету С. Матчі квартету С пройдуть в Амстердамі та Бухаресті.

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Також Україна могла потрапити до групи F, якби Німеччина вийшла на Євро-2020 з другого місця.

Жеребкування групового етапу фінальної частини Євро-2020 пройде 30 листопада у Бухаресті о 19.00 за київським часом.

Нагадаємо, Україна на останніх секундах вирвала нічию у матчі з Сербією в заключному турі відбору на Євро-2020.

Фото: УАФ