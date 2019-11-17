Збірна України зіграла внічию з Сербією у заключному турі відбору на Євро-2020.

Сербія – Україна – 2:2

Сербія: Райкович, Родич, Коларов, Міленкович, Максимович, Гудель, Максимович (Мілівоєвич, 76), Тадич, Льяїч (Гачинович, 69), Радоньїч (Мілінкович-Савич, 82), Мітрович.

Україна: Пятов, Караваєв, Матвієнко, Кривцов, Міколенко, Сидорчук, Циганков (Бесєдін, 77), Коваленко (Шепелєв, 77), Маліновський (Шахов, 88), Ярмоленко, Яремчук.

Голи: Тадич (9′ пен.), Мітрович, 56 – Яремчук, 33, Бесєдін, 90+3

Збірна Сербії приймала збірну України в рамках десятого туру відбору на Євро-2020. Зустріч пройшла у Белграді на стадіоні Райко Мітич та завершилася нічиєю з рахунком 2:2.

Рахунок у матчі вже на дев’ятів хвилині відкрили господарі. Матвієнко зіграв рукою у власному штрафному і арбітр призначив пенальті, яке успішно реалізував Душан Тадич. В середині першої половини Роман Яремчук після навісу від Циганкова головою зрівняв рахунок у грі.

У другому таймі серби знову вийшли вперед завдяки точному удару Александра Мітровича. Проте втримати перевагу сербам не вдалося – у заключні хвилини зустрічі господарі не впоралися з тиском підопічних Шевченка. На третій компенсованій хвилині, після чергової навали на ворота сербів, Артем Бєсєдін з пасу від Ярмоленка вирвав для синьо-жовтих нічию.

Після 10 зіграних турів відбору Україна має у своєму активі перше місце у групі В та 20 очок, також напряму на Євро-2020 кваліфікувалася збірна Португалії (17), яка посіла другу сходинку.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу Сербія – Україна.