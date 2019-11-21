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Швед може покинути Селтік взимку – ЗМІ

Форвард шотландського Селтіка Мар’ян Швед може піти в оренду у зимове трансферне вікно.

Марьян Швед

Український форвард шотландського Селтіка Мар’ян Швед взимку може змінити клуб.

Найімовірніше Швед піде в оренду для того, щоб набратися практики та ігрового досвіду.

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Окрім Шведа клуб можуть покинути одразу цілий ряд футболістів кельтів: Одсонн Едуард, Конор Хазард, Келвін Міллер, Крейг Гордон, Ебу Куассі, Джек Хендрі, Скотт Сінклер, Крістофер Аер та Льюїс Морган.

У нинішньому сезоні українець провів за Селтік лише 2 матчі у всіх турнірах, в яких відзначився одним забитим голом.

Нагадаємо, збірна України потрапила до групи С та зіграє зі збірною Нідерландів на чемпіонаті Європи-2020.

Джерело: The Scotsman

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