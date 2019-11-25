PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

82-річна бодібілдерка побила грабіжника та здала поліції

В американському місті Рочестер, штат Нью-Йорк, бабуся-бодібілдерка побила зловмисника, який забрався до її будинку.

Уилли Мерфи

В Рочестері, штат Нью-Йорк, в будинок 82-річної пенсіонерки Віллі Мерфі проник грабіжник. Але в результаті чоловік сам серйозно постраждав, оскільки бабуся виявилася бодібілдеркою.

Читайте17-річну плавчиню дискваліфікували за занадто відкритий купальник

Інцидент стався пізно ввечері, коли пані Мерфі вже готувалася лягати спати. У двері постукав чоловік і попросив викликати йому швидку. Жінка запідозрила щось недобре, не стала впускати його до будинку та викликала поліцію. Тоді чоловік вибив двері.

— Він вибрав не той будинок, щоб вломитися, – каже Мерфі.

Жінка схопила стіл і вдарила ним грабіжника. Стіл розбився на друзки. Потім Мерфі вилила на злочинця дитячий шампунь і побила мітлою.

Поліцейські, які прибули на місце, були дуже здивовані побаченим. Вони відправили хулігана до лікарні, а з бабусею зробили селфі.

Попри свій вік, Мерфі не пропускає спортзал. Вона стверджує, що щодня підіймає 102 кг в становій тязі, бере участь в різних змаганнях з бодібілдингу, де займає призові місця.

Також Факти ICTV писали, що боєць UFC Поляна Віана жорстоко відгамселила грабіжника на вулицях Ріо-де-Жанейро.

Фото: CBS News

Джерело: 13WHAM

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Українка Ярослава Магучіх визнана найкращою молодою легкоатлеткою світу 2019 року
Українка Ярослава Магучіх визнана найкращою молодою легкоатлеткою світу 2019 року
У США спливає час на те, щоб блокувати Північний потік-2 – сенатор
У США спливає час на те, щоб блокувати Північний потік-2 – сенатор
россия сша
Поліпшення стосунків з РФ неможливе без виконання Москвою Мінських угод – США
Андрій Коболєв
Коболєв готовий дати свідчення щодо Джуліані у США
Сенат США
Сенатори США підтримують Україну в протистоянні з Росією – Міноборони
Путін приречений на провал: у США порівняли Голодомор з агресією РФ в Україні
Путін приречений на провал: у США порівняли Голодомор з агресією РФ в Україні
Як змінився Новий Орлеан після нищівного урагану Катріна
Як змінився Новий Орлеан після нищівного урагану Катріна
Знизили кількість злочинів на третину! Як працює поліція Нового Орлеану
Знизили кількість злочинів на третину! Як працює поліція Нового Орлеану
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка