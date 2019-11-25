В американському місті Рочестер, штат Нью-Йорк, бабуся-бодібілдерка побила зловмисника, який забрався до її будинку.

В Рочестері, штат Нью-Йорк, в будинок 82-річної пенсіонерки Віллі Мерфі проник грабіжник. Але в результаті чоловік сам серйозно постраждав, оскільки бабуся виявилася бодібілдеркою.

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Інцидент стався пізно ввечері, коли пані Мерфі вже готувалася лягати спати. У двері постукав чоловік і попросив викликати йому швидку. Жінка запідозрила щось недобре, не стала впускати його до будинку та викликала поліцію. Тоді чоловік вибив двері.

— Він вибрав не той будинок, щоб вломитися, – каже Мерфі.

Жінка схопила стіл і вдарила ним грабіжника. Стіл розбився на друзки. Потім Мерфі вилила на злочинця дитячий шампунь і побила мітлою.

Поліцейські, які прибули на місце, були дуже здивовані побаченим. Вони відправили хулігана до лікарні, а з бабусею зробили селфі.

Попри свій вік, Мерфі не пропускає спортзал. Вона стверджує, що щодня підіймає 102 кг в становій тязі, бере участь в різних змаганнях з бодібілдингу, де займає призові місця.

Також Факти ICTV писали, що боєць UFC Поляна Віана жорстоко відгамселила грабіжника на вулицях Ріо-де-Жанейро.

Фото: CBS News

Джерело: 13WHAM