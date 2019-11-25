Олімпійська медаль американця Джессі Оуенса піде з молотка за суму щонайменше £1,6 млн.

Одну з золотих олімпійських нагород легендарного американського легкоатлета Джессі Оуенса з Олімпіади 1936 року виставлять на аукціон.

Стартова ціна лоту оцінюється в £1,6 млн (€2 млн). Аукціон відбудеться у Нью-Джерсі, США, у грудні.

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Оуенс на Олімпіаді-1936 переміг у бігу на 100 і 200 м, в естафеті 4х100 м в стрибках в довжину. На медалях Ігор в Берліні не були зазначені дисципліни змагань, тому невідомо, яку саме нагороду легкоатлета продадуть. Своїми перемогами на Іграх у нацистській Німеччині Джессі зруйнував міф Адольфа Гітлера про арійську перевагу.

У 2013 році одну з медалей Оуенса вже продали за £1,1 млн. Її придбав американський мільярдер Рон Беркл. Місцезнаходження решти нагород невідоме.

Також Факти ICTV писали, що зламану ракетку Серени Вільямс продають на аукціоні.