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Факти / Спорт

France Football заснував премію імені Льва Яшина

Авторитетний французький журнал France Football заснував нову індивідуальну нагороду для воротарів.

Лев Яшин

Трофей найкращому голкіперу від France Football називатиметься трофеєм імені Льва Яшина – одного з найкращих воротарів в історії футболу і єдиного, хто виграв Золотий м’яч.

Номінанти першої в історії премії імені Льва Яшина будуть оголошені 21 жовтня, церемонія вручення відбудеться 2 грудня. Поки відомо, що на нагороду претендуватимуть 10 голкіперів.

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Окрім нагороди найкращому голкіперу France Football також вручить призи найкращому футболісту та футболістці, а також найкращому молодому гравцю.

Раніше ФІФА назвала претендентів на потрапляння в символічну збірну сезону.

Джерело: France Football

Фото: Getty Images

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