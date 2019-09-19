Авторитетний французький журнал France Football заснував нову індивідуальну нагороду для воротарів.

Трофей найкращому голкіперу від France Football називатиметься трофеєм імені Льва Яшина – одного з найкращих воротарів в історії футболу і єдиного, хто виграв Золотий м’яч.

Номінанти першої в історії премії імені Льва Яшина будуть оголошені 21 жовтня, церемонія вручення відбудеться 2 грудня. Поки відомо, що на нагороду претендуватимуть 10 голкіперів.

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Окрім нагороди найкращому голкіперу France Football також вручить призи найкращому футболісту та футболістці, а також найкращому молодому гравцю.

Раніше ФІФА назвала претендентів на потрапляння в символічну збірну сезону.