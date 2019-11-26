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Факти / Спорт

Црвена Звезда — Баварія: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Букмекери дали прогноз на матч Црвена Звезда — Баварія у рамках п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Црвена Звезда Бавария

Црвена Звезда у вівторок, 26 листопада, проведе матч п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому белградці на стадіоні Райко Мітич у Белграді зіграють проти мюнхенської Баварії. Початок матчу о 22.00.

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На думку букмекерів фаворитами матчу є підопічні Ганса-Дітера Фліка. На перемогу Баварії приймають ставки з коефіцієнтом 1.20. Успіх сербського клубу оцінюють в 13.50. Нічийний результат зустрічі — 7.70.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Манчестер Сіті — Шахтар. Початок о 22:00.

Фото: FK Crvena zvezda, FC Bayern München

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