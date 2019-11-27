Російський Локомотив зазнав четвертої поразки на стадії групового етапу Ліги чемпіонів та не зіграє весною у єврокубках.

Московський Локомотив приймав леверкузенський Байєр в рамках п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла у Москві на стадіоні РЖД Арена та завершилася перемогою гостей з рахунком 2:0.

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Рахунок у матчі ще на початку відкрив форвард залізничників Ріфат Жемалетдінов, розписавшись у власний воротах при розіграші кутового. У другому таймі перевагу німецького клубу подвоїв Свен Бендер після пасу від Чарлеса Арангіса.

Grunes Trikot, weibe Weste! #FCLMB04 | #UCL #LukasTheWall pic.twitter.com/jEoO2wyrTR — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) November 26, 2019

Перемога дозволила Байєру набрати 6 пунктів у турнірній таблиці квартету D та піднятися на третю сходинку. Московський клуб не зможе обійти фармацевтів у заключному турі, тому Локомотив не лише втратив шанси на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів, але й не зможе потрапити у Лігу Європи весною.

До речі, Тоттенгем Готсупур здобув яскраву перемогу над Олімпіакосом у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.