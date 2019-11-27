PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Локомотив поступився Байєру і першим вилетів з єврокубків

Російський Локомотив зазнав четвертої поразки на стадії групового етапу Ліги чемпіонів та не зіграє весною у єврокубках.

Локомотив Байер

Московський Локомотив приймав леверкузенський Байєр в рамках п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла у Москві на стадіоні РЖД Арена та завершилася перемогою гостей з рахунком 2:0.

ЧитайтеДе дивитися Мальме — Динамо

Рахунок у матчі ще на початку відкрив форвард залізничників Ріфат Жемалетдінов, розписавшись у власний воротах при розіграші кутового. У другому таймі перевагу німецького клубу подвоїв Свен Бендер після пасу від Чарлеса Арангіса.

Перемога дозволила Байєру набрати 6 пунктів у турнірній таблиці квартету D та піднятися на третю сходинку. Московський клуб не зможе обійти фармацевтів у заключному турі, тому Локомотив не лише втратив шанси на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів, але й не зможе потрапити у Лігу Європи весною.

До речі, Тоттенгем Готсупур здобув яскраву перемогу над Олімпіакосом у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Локомотив Байер
Локомотив — Байєр: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів
Локомотив - Ювентус
Ювентус вирвав перемогу над Локомотивом на останніх хвилинах
Локомотив - Ювентус
Локомотив — Ювентус: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів
Байер - Атлетико
Байєр — Атлетіко: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів
На залізничній станції під Києвом горів локомотив – гасили пожежники двох сіл
На залізничній станції під Києвом горів локомотив – гасили пожежники двох сіл
Что такое Тропикамид?
Що таке Тропікамід, від якого помер футболіст Локомотива
В Москве умер футболист Локомотива Алексей Ломакин
У Москві 18-річного футболіста Локомотива знайшли мертвим після застілля
Ювентус – Наполі, Боруссія – Байєр: анонс і прогноз матчів
Ювентус – Наполі, Боруссія – Байєр: анонс і прогноз матчів
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка