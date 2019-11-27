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Яскраве повернення Моурінью! Тоттенгем закамбечив у матчі з Олімпіакосом

Тоттенгем Готсупур здобув яскраву перемогу над Олімпіакосом у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Тоттенхэм Олимпиакос

Тоттенгем Готспур приймав на своєму полі грецький Олімпіакос в рамках п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла у Лондоні на стадіоні Тоттенгем Готспур Стедіум та завершилася перемогою шпор з рахунком 4:2.

Рахунок у матчі вже на 6-й хвилині відкрили гості – Юссеф Ель-Арабі красивим ударом відправив м’яч у ворота Гассаніга. Ще до середини першого тайму греки змогли подвоїти рахунок на свою користь після точного удару Рубена Семеду. В компенсований до першого тайму час хавбек лондонців Деле Аллі скоротив відставання.

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По перерві форвард Тоттенгема Гаррі Кейн зрівняв рахунок, а пізніше записав у свій актив дубль. Ще одним голом у ворота Олімпіакоса відзначився Серж Ор’є.

Таким чином Тоттенгем набрав 10 очок і достроково вийшов до плей-оф Ліги чемпіонів. Раніше з у групі В достроковий вихід оформила мюнхенська Баварія.

Нагадаємо, донецький Шахтар вигриз нічию у матчі проти Манчестер Сіті на Етіхад у п’ятому турі Ліги чемпіонів.

Фото: Getty Images

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