Тоттенгем Готспур приймав на своєму полі грецький Олімпіакос в рамках п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла у Лондоні на стадіоні Тоттенгем Готспур Стедіум та завершилася перемогою шпор з рахунком 4:2.

Рахунок у матчі вже на 6-й хвилині відкрили гості – Юссеф Ель-Арабі красивим ударом відправив м’яч у ворота Гассаніга. Ще до середини першого тайму греки змогли подвоїти рахунок на свою користь після точного удару Рубена Семеду. В компенсований до першого тайму час хавбек лондонців Деле Аллі скоротив відставання.

Читайте: Де дивитися Мальме — Динамо

По перерві форвард Тоттенгема Гаррі Кейн зрівняв рахунок, а пізніше записав у свій актив дубль. Ще одним голом у ворота Олімпіакоса відзначився Серж Ор’є.

COME ON YOU SPURS! #UCL #COYS pic.twitter.com/dkmu3YEzki

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 26, 2019