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Факти / Спорт

Астана Григорчука сенсаційно обіграла Манчестер Юнайтед

Казахська Астана обіграла Манчестер Юнайтед у матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи.

Астана Манчестер Юнайтед

Астана приймала Манчестер Юнайтед в рамках матчу 5-го туру групового етапу Ліги Європи. Зустріч пройшла в Нур-Султані на стадіоні Астана Арена та завершилася сенсаційною перемогою господарів з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі відкрили манкуніанці вже на десятій хвилині. Люк Шоу асистував Джессі Лінгарду, а той з-за меж штрафного майданчика відправив м’яч у ворота Астани. По перерві Роман Муртазаєв видав шикарний пас на Дмитра Шомка, а той розстріляв сітку воріт Лі Гранта.

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На 62-й хвилині захисник червоних дияволів Ді’Шон Бернард намагаючись вибити м’яч після прострілу Рукавіни, зрізав його у власні ворота.

Таким чином Астана здобуває першу перемогу у цьому розіграші на стадії групового етапу. Підопічні Романа Григорчука мають 3 пункти і посідають останню сходинку. У МЮ 10 очок та перше місце у квартеті L.

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів групового етапу Ліги Європи 2019/20.

Фото: ФК Астана

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