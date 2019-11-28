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Факти / Спорт

Ліверпуль не зміг дотиснути Наполі на Енфілді

Ліверпуль розійшовся нічиєю з італійським Наполі в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Ливерпуль Наполи

Ліверпуль приймав італійський Наполі в рамках матчу 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла у Ліверпулі на стадіоні Енфілд та завершилася нічиєю з рахунком 1:1.

Рахунок у матчі відкрив форвард гостей Дріс Мертенс, відправивши м’яч у лівий кут воріт. Відновив паритет у грі Деян Ловрен, який вгатив м’яч у ворота адзуррі після розіграшу кутового.

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Попри бляклий перший тайм мерсисайдці вже традиційно воскресли у другому. Підопічні Карло Анчелотті врятувалися від поразки дивом. В заключному турі групового етапу червоні на виїзді зустрінуться із Зальцбургом, а неаполітанці вдома приймуть Генк.

Після п’ятим турів Ліверпуль (10) – лідер квартету Е, Наполі (9) йде слідом.

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Фото: Getty Images

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