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Україна проведе спаринги з Францією та Польщею

Збірна України проведе два контрольні матчі у березні 2020 року.

Сборная Украины

Збірна України проведе два товариські матчі у березні 2020 року.

27 березня підопічні Андрія Шевченка зіграють проти збірної Франції, а 30 березня проведуть спаринг проти команди Польщі. Обидва матчі синьо-жовті проведуть на полі суперника.

Читайте: Календар матчів збірної України на Євро-2020

Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

Попередня домовленість про ці матчі була досягнута під час зустрічі Андрія Шевченко з Дідьє Дешамом та Єжи Бженчеком.

Нагадаємо, у Бухаресті відбулося жеребкування фінальної частини Євро-2020, за підсумками якого збірна України дізналася суперників по груповому етапу.

Джерело: Українська Асоціація Футболу

Фото: УАФ

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