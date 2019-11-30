Збірна України проведе два контрольні матчі у березні 2020 року.
Збірна України проведе два товариські матчі у березні 2020 року.
27 березня підопічні Андрія Шевченка зіграють проти збірної Франції, а 30 березня проведуть спаринг проти команди Польщі. Обидва матчі синьо-жовті проведуть на полі суперника.
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Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко.
Попередня домовленість про ці матчі була досягнута під час зустрічі Андрія Шевченко з Дідьє Дешамом та Єжи Бженчеком.
Нагадаємо, у Бухаресті відбулося жеребкування фінальної частини Євро-2020, за підсумками якого збірна України дізналася суперників по груповому етапу.
Джерело: Українська Асоціація Футболу
Фото: УАФ
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