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Де дивитися церемонію вручення премії Золотий м’яч

Церемонія вручення Золотого м’яча 2019 відбудеться 2 грудня у Парижі.

Золотой мяч премия

Золотий м’яч сьогодні, 2 грудня, вручать на спеціальній церемонії, яка пройде у Парижі в театрі Шатле.

Початок урочистої церемонії о 21.30 за київським часом.

Вболівальники мають змогу подивитися вручення Золотого м’яча на російському телеканалі Матч ТВ, оскільки жоден з українських каналів не транслюватиме подію.

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Гості почнуть прибувати до театру за півтори години до початку церемонії, яку проведуть Сенді Ерібер та Дідьє Дрогба.

Найімовірніше з тридцяти номінантів до трійки претендентів увійдуть захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк, форвард Барселони Ліонель Мессі та нападник Ювентуса Криштіану Роналду.

Також буде вручено Золотий м’яч найкращій футболістці, статуетка Копа Трофі найкращому молодому футболісту і Трофей Яшина найкращому голкіперу.

Нагадаємо, португальський форвард Жоау Феліш став володарем премії Golden Boy 2019.

Фото: Dreamstime

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