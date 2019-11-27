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Факти / Спорт

Жоау Феліш – володар премії Golden Boy 2019

Португальський форвард Жоау Феліш став найкращим молодим гравцем Європи.

Жоау Фелиш

Форвард мадридського Атлетіко Жоау Феліш став володарем нагороди Golden Boy 2019, яка вручається найкращому молодому футболісту Європи.

Португалець переміг у голосуванні серед експерті та журналістів італійського видання Tuttosport. 20-річний Жоау набрав 332 голоси, залишивши позаду вінгера Боруссії Дортмунд Джейдона Санчо (175 голосів) та хавбека Байєра Кая Хаверца (75 голосів).

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Влітку Феліш перейшов з Бенфіки в Атлетіко за €126 млн у віці 19 років. Він вважається найталановитішим атакуючим футболістом покоління.

До речі, УЄФА запустив голосування за Команду року-2019.

Источник: Tuttosport

Фото: Getty Images

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