Португальський форвард Жоау Феліш став найкращим молодим гравцем Європи.
Форвард мадридського Атлетіко Жоау Феліш став володарем нагороди Golden Boy 2019, яка вручається найкращому молодому футболісту Європи.
Португалець переміг у голосуванні серед експерті та журналістів італійського видання Tuttosport. 20-річний Жоау набрав 332 голоси, залишивши позаду вінгера Боруссії Дортмунд Джейдона Санчо (175 голосів) та хавбека Байєра Кая Хаверца (75 голосів).
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Влітку Феліш перейшов з Бенфіки в Атлетіко за €126 млн у віці 19 років. Він вважається найталановитішим атакуючим футболістом покоління.
До речі, УЄФА запустив голосування за Команду року-2019.
Источник: Tuttosport
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