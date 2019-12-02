Захисник туринського Ювентуса Маттейс де Лігт став найкращим молодим гравцем за версією France Football.

Захисник збірної Нідерландів та туринського Ювентуса Маттейс де Лігт став володарем нагороди Kopa Trophy 2019.

У голосуванні Де Лігт випередив таких футболістів як: Жоау Феліш (Атлетіко), Джейдон Санчо (Боруссія Дортмунд), Андрій Лунін (Вальядолід), Мойзе Кін (Евертон), Лі Кан Ін (Валенсія), Самуель Чуквуезе (Вільярреал), Кай Хаверц ( Байєр Леверкузен), Маттео Гендузі (Арсенал) та Вінісіус Жуніор(Реал).

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У 2019 році разом з нідерландським Аяксом Де Лігт виграв чемпіонат та Кубок Нідерландів, а також дійшов до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. В літнє трансферне вікно Маттейс перейшов в туринський Ювентус за €85,5.

Matthijs de Ligt is the 2019 Kopa Trophy winner ! #kopatrophy #ballondor pic.twitter.com/4QeZpq0Cbs — #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019

Премія Kopa Trophy була названа в честь легендарного француза Раймона Копа.

Минулоріч володарем Kopa Trophy в 2018 році став французький форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе.