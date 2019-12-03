Іспанська тенісистка Карла Суарес-Наварро оголосила про свою нетрадиційну орієнтацію.

Іспанська тенісистка Карла Суарес-Наварро, яка зараз посідає 55 сходинку рейтингу WTA, опублікувала у соцмережі Instagram фото з фізіотерапевтом та вчителем йоги Мартою. На знімку дівчата обіймаються.

— Проживайте життя з тими, хто дає вам життя, – підписала знімок іспанська тенісистка.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Carla Suarez Navarro (@carlasuareznava) 20 Лис 2019 р. о 12:49 PST

Також Суарес-Наварро зазначила, що завершить кар’єру у 2020 році.

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За свою кар’єру 31-річна уродженка Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія виграла два турніри WTA в одиночному розряді – в Оейраш (2014 року) і Досі (2016), а також сім разів доходила до 1/4 фіналу турнірів Grand Slam.

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