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Факти / Спорт

Колишня шоста ракетка світу Суарес-Наварро зробила камінг-аут

Іспанська тенісистка Карла Суарес-Наварро оголосила про свою нетрадиційну орієнтацію.

Карла Суарес-Наварро

Іспанська тенісистка Карла Суарес-Наварро, яка зараз посідає 55 сходинку рейтингу WTA, опублікувала у соцмережі Instagram фото з фізіотерапевтом та вчителем йоги Мартою. На знімку дівчата обіймаються.

— Проживайте життя з тими, хто дає вам життя, – підписала знімок іспанська тенісистка.

 

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Допис, поширений Carla Suarez Navarro (@carlasuareznava)

Також Суарес-Наварро зазначила, що завершить кар’єру у 2020 році.

Читайте: Зірка АПЛ планує зробити камінг-аут, але йому забороняє клуб

За свою кар’єру 31-річна уродженка Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія виграла два турніри WTA в одиночному розряді – в Оейраш (2014 року) і Досі (2016), а також сім разів доходила до 1/4 фіналу турнірів Grand Slam.

Раніше екс-футболіст Ньюкасл Джетс вперше в історії австралійського футболу зізнався що він гомосексуаліст.

Фото: Dreamstime

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