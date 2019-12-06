Британець Ентоні Джошуа вийде на бій-реванш проти чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF та IBO Енді Руїса 7 грудня у Саудівській Аравії.
Букмекери активно приймають ставки на бій-реванш між британцем Ентоні Джошуа та чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF та IBO Енді Руїсом, який відбудеться 7 грудня на Diriyah Arena в Ед-Дірайї в Саудівській Аравії.
На думку букмекерів, фаворитом протистояння є британський боксер.
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Ставки на перемогу Джошуа приймають з коефіцієнтом 1,44. Тоді як успіх мексиканця Руїса оцінюється котируванням 2,80. А нічийний результат зустрічі – 28,0.
Раніше Джошуа та Руїс провели дуель поглядів перед реваншом.
Фото: Boxing Scene
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