Чемпіон світу за версіями WBO, WBA та IBF Енді Руїс та британець Ентоні Джошуа провели битву поглядів.

У Саудівській Аравії відбулася прес-конференція перед боєм реваншем між боксерами Ентоні Джошуа та Енді Руїсом.

Спершу боксери та їхні команди поспілкувалися з журналістами, а потім провели традиційну битву поглядів.

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Ентоні зосереджено дивився зверху вниз на свого кривдника, а той посміхався та інколи щось бурмотів. Ніхто погляду так і не відвів, лише на прохання Едді Хірна боксери розійшлися.

Бій між Руїсом та Джошуа відбудеться у суботу, 7 грудня, у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, у червні Джошуа поступився Руїсу технічним нокаутом і втратив усі титули.

Фото: Boxing Scene