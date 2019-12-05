Чемпіон світу за версіями WBO, WBA та IBF Енді Руїс та британець Ентоні Джошуа провели битву поглядів.
У Саудівській Аравії відбулася прес-конференція перед боєм реваншем між боксерами Ентоні Джошуа та Енді Руїсом.
Спершу боксери та їхні команди поспілкувалися з журналістами, а потім провели традиційну битву поглядів.
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Ентоні зосереджено дивився зверху вниз на свого кривдника, а той посміхався та інколи щось бурмотів. Ніхто погляду так і не відвів, лише на прохання Едді Хірна боксери розійшлися.
Бій між Руїсом та Джошуа відбудеться у суботу, 7 грудня, у Саудівській Аравії.
Нагадаємо, у червні Джошуа поступився Руїсу технічним нокаутом і втратив усі титули.
Фото: Boxing Scene
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