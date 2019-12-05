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Факти / Спорт

Джошуа та Руїс провели дуель поглядів перед реваншом

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA та IBF Енді Руїс та британець Ентоні Джошуа провели битву поглядів.

Джошуа Руис

У Саудівській Аравії відбулася прес-конференція перед боєм реваншем між боксерами Ентоні Джошуа та Енді Руїсом.

Спершу боксери та їхні команди поспілкувалися з журналістами, а потім провели традиційну битву поглядів.

Читайте: Джошуа відправили у нокаут під час спарингу

Ентоні зосереджено дивився зверху вниз на свого кривдника, а той посміхався та інколи щось бурмотів. Ніхто погляду так і не відвів, лише на прохання Едді Хірна боксери розійшлися.

Бій між Руїсом та Джошуа відбудеться у суботу, 7 грудня, у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, у червні Джошуа поступився Руїсу технічним нокаутом і втратив усі титули.

Фото: Boxing Scene

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