Збірна України зберегла свої позиції в оновленому рейтингу Міжнародної федерації футболу.
19 грудня ФІФА оновив рейтинг національних збірних, у якому національна команда України зберегла свої позиції.
На рахунку підопічних Андрія Шевченка 1537 очок та 24-а позиція.
Серед представників УЄФА синьо-жовті поки знаходять на 15-й сходинці.
Читайте: Стало відомо, де відбудеться матч Франція – Україна
Збірна Нідерландів, з якою Україна зіграє в групі на Євро-2020, розташована 14-й позиції, а Австрія йде 26-ю.
Топ-10 рейтингу ФІФА
- 1. Бельгія — 1755 очок
- 2. Франція — 1726 очок
- 3. Бразилія — 1715 очок
- 4. Англія — 1651 очок
- 5 . Уругвай — 1642 очок
- 6. Хорватія — 1642 очок
- 7. Португалія — 1639 очок
- 8. Іспанія — 1636 очок
- 9. Аргентина — 1623 очок
- 10. Колумбія — 1622 очок
Загалом у топ-50 рейтингу змін зазнала лише збірна Південної Кореї, яка піднялась на один пункт і тепер 40-а.
Нагадаємо, визначилися дати матчів збірної України на груповому етапі чемпіонату Європи з футболу 2020 року.
Фото: УАФ