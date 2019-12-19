Збірна України зберегла свої позиції в оновленому рейтингу Міжнародної федерації футболу.

19 грудня ФІФА оновив рейтинг національних збірних, у якому національна команда України зберегла свої позиції.

На рахунку підопічних Андрія Шевченка 1537 очок та 24-а позиція.

Серед представників УЄФА синьо-жовті поки знаходять на 15-й сходинці.

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Збірна Нідерландів, з якою Україна зіграє в групі на Євро-2020, розташована 14-й позиції, а Австрія йде 26-ю.

Топ-10 рейтингу ФІФА

1. Бельгія — 1755 очок

2. Франція — 1726 очок

3. Бразилія — 1715 очок

4. Англія — 1651 очок

5 . Уругвай — 1642 очок

6. Хорватія — 1642 очок

7. Португалія — 1639 очок

8. Іспанія — 1636 очок

9. Аргентина — 1623 очок

10. Колумбія — 1622 очок

Загалом у топ-50 рейтингу змін зазнала лише збірна Південної Кореї, яка піднялась на один пункт і тепер 40-а.

Нагадаємо, визначилися дати матчів збірної України на груповому етапі чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

Фото: УАФ