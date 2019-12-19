PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

ФІФА опублікувала оновлений рейтинг: Україна завершить рік у топ-25

Збірна України зберегла свої позиції в оновленому рейтингу Міжнародної федерації футболу.

Сборная Украины

19 грудня ФІФА оновив рейтинг національних збірних, у якому національна команда України зберегла свої позиції.

На рахунку підопічних Андрія Шевченка 1537 очок та 24-а позиція.

Серед представників УЄФА синьо-жовті поки знаходять на 15-й сходинці.

Читайте: Стало відомо, де відбудеться матч Франція – Україна

Збірна Нідерландів, з якою Україна зіграє в групі на Євро-2020, розташована 14-й позиції, а Австрія йде 26-ю.

Топ-10 рейтингу ФІФА

  • 1. Бельгія — 1755 очок
  • 2. Франція — 1726 очок
  • 3. Бразилія — 1715 очок
  • 4. Англія — 1651 очок
  • 5 . Уругвай — 1642 очок
  • 6. Хорватія — 1642 очок
  • 7. Португалія — 1639 очок
  • 8. Іспанія — 1636 очок
  • 9. Аргентина — 1623 очок
  • 10. Колумбія — 1622 очок

Загалом у топ-50 рейтингу змін зазнала лише збірна Південної Кореї, яка піднялась на один пункт і тепер 40-а.

Нагадаємо, визначилися дати матчів збірної України на груповому етапі чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

Фото: УАФ

Джерело: FIFA

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка