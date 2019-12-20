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Факти / Спорт

Футболіст збірної України провалив допінг-тест

Форвард Динамо Артем Бесєдін не пройшов допінг-тест після матчу Мальме – Динамо у Лізі Європи.

Артем Беседин

Форвард київського Динамо та збірної України Артем Бесєдін провалив допінг-тест після матчу 5-го туру Ліги Європи між Динамо та Мальме (4:3).

23-річний футболіст відсторонений від будь-якої футбольної діяльності на 30 днів.

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Інші деталі поки невідомі. Вочевидь, справа лише почала розслідуватися.

У поточному сезоні Бесєдін відзначився вісьмома голами у 23-х матчах за київський клуб.

Нагадаємо, в заключному турі Ліги Європи Динамо розійшлося нічиєю з Лугано і вилетіло з турніру.

Джерело: ТаТоТаке

Фото: УНІАН

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