Форвард Динамо Артем Бесєдін не пройшов допінг-тест після матчу Мальме – Динамо у Лізі Європи.
Форвард київського Динамо та збірної України Артем Бесєдін провалив допінг-тест після матчу 5-го туру Ліги Європи між Динамо та Мальме (4:3).
23-річний футболіст відсторонений від будь-якої футбольної діяльності на 30 днів.
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Інші деталі поки невідомі. Вочевидь, справа лише почала розслідуватися.
У поточному сезоні Бесєдін відзначився вісьмома голами у 23-х матчах за київський клуб.
Нагадаємо, в заключному турі Ліги Європи Динамо розійшлося нічиєю з Лугано і вилетіло з турніру.
Джерело: ТаТоТаке
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