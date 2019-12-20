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Факти / Спорт

Гвардіола поставив Манчестер Сіті ультиматум

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола може покинути клуб до закінчення дії контракту.

Хосеп Гвардиола

Хосеп Гвардіола може покинути Манчестер Сіті ще до закінчення контракту, якщо керівництво містян не піде на його умови щодо трансферної політики.

48-річний коуч хоче у літнє трансферне вікно придбати мінімум трьох футболістів: центрального захисника, лівого захисника та форварда.

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Якщо Сіті не виконає ці умови, Пеп продовжить роботу в іншому клубі.

Чинний контракт Гвардіоли з клубом з Манчестера розрахований до 30 червня 2020 року, але він містить пункт про дострокове розірвання угоди.

Нагадаємо, головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп та наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола стали членами Зали слави Асоціації менеджерів ліги (LMA).

Джерело: The Athletic

Фото: Dreamstime

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