Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп та наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола стали членами Зали слави Асоціації менеджерів ліги (LMA).

На спеціальній вечері Асоціації менеджерів ліги (MLA), яка відбулася у четвер у Манчестері, Юргена Клоппа та Хосепа Гвардіолу включили до Зали слави за досягнення їхніх команд у минулому сезоні.

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Обидва спеціаліста отримали срібні салатниці від головного тренера збірної Англії Гарета Саутгейта та екс-коуча Манчестер Юнайтед сера Алекса Фергюсона.

The League Managers Association has inducted Manchester City Manager Pep Guardiola and Liverpool Manager Jurgen Klopp into the LMA Hall of Fame pic.twitter.com/BKVDaN5oF0 — LMA (@LMA_Managers) November 28, 2019

Під керівництвом Юргена Клоппа Ліверпуль став переможцем Ліги чемпіонів-2018/19, а Пеп Гвардіола оформив требл в Англії з Манчестер Сіті, взявши Кубок англійської ліги, чемпіонат та Кубок Англії.

Раніше IFFHS визнала Клоппа найкращим клубним тренером 2019 року.

Фото: LMA