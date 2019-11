На спеціальній вечері Асоціації менеджерів ліги (MLA), яка відбулася у четвер у Манчестері, Юргена Клоппа та Хосепа Гвардіолу включили до Зали слави за досягнення їхніх команд у минулому сезоні.

Обидва спеціаліста отримали срібні салатниці від головного тренера збірної Англії Гарета Саутгейта та екс-коуча Манчестер Юнайтед сера Алекса Фергюсона.

The League Managers Association has inducted Manchester City Manager Pep Guardiola and Liverpool Manager Jurgen Klopp into the LMA Hall of Fame pic.twitter.com/BKVDaN5oF0

— LMA (@LMA_Managers) November 28, 2019