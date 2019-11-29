Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп та наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола стали членами Зали слави Асоціації менеджерів ліги (LMA).
На спеціальній вечері Асоціації менеджерів ліги (MLA), яка відбулася у четвер у Манчестері, Юргена Клоппа та Хосепа Гвардіолу включили до Зали слави за досягнення їхніх команд у минулому сезоні.
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Обидва спеціаліста отримали срібні салатниці від головного тренера збірної Англії Гарета Саутгейта та екс-коуча Манчестер Юнайтед сера Алекса Фергюсона.
The League Managers Association has inducted Manchester City Manager Pep Guardiola and Liverpool Manager Jurgen Klopp into the LMA Hall of Fame pic.twitter.com/BKVDaN5oF0
— LMA (@LMA_Managers) November 28, 2019
Під керівництвом Юргена Клоппа Ліверпуль став переможцем Ліги чемпіонів-2018/19, а Пеп Гвардіола оформив требл в Англії з Манчестер Сіті, взявши Кубок англійської ліги, чемпіонат та Кубок Англії.
Раніше IFFHS визнала Клоппа найкращим клубним тренером 2019 року.
Фото: LMA