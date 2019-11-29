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Факти / Спорт

Клопп та Гвардіола включені до Зали слави тренерів Англії

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп та наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола стали членами Зали слави Асоціації менеджерів ліги (LMA).

Гвардиола Клопп

На спеціальній вечері Асоціації менеджерів ліги (MLA), яка відбулася у четвер у Манчестері, Юргена Клоппа та Хосепа Гвардіолу включили до Зали слави за досягнення їхніх команд у минулому сезоні.

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Обидва спеціаліста отримали срібні салатниці від головного тренера збірної Англії Гарета Саутгейта та екс-коуча Манчестер Юнайтед сера Алекса Фергюсона.

Під керівництвом Юргена Клоппа Ліверпуль став переможцем Ліги чемпіонів-2018/19, а Пеп Гвардіола оформив требл в Англії з Манчестер Сіті, взявши Кубок англійської ліги, чемпіонат та Кубок Англії.

Раніше IFFHS визнала Клоппа найкращим клубним тренером 2019 року.

Фото: LMA

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