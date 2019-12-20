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Факти / Спорт

Хірн назвав ймовірну дату бою Усик – Чісора

Олександр Усик може провести свій другий бій у суперважкій вазі у березні 2020 року.

Александр Усик

Поєдинок між українцем Олександром Усиком та британцем Дереком Чісоро може пройти 7 березня 2020 року.

Читайте: ESPN назвав найкращого боксера року

Про це розповів промоутер українського боксера Едді Хірн.

— Усик проти Джошуа – це мегабій, але для нього ще не настав час. Якщо Усик проведе бій проти Чісори, то в другій половині року його може чекати поєдинок з Джошуа, – сказав Хірн.

Свій перший бій у хевівейті Усик провів проти американця Чазза Візерспуна.

Фото: Boxing Scene

Джерело: Boxing Scene

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