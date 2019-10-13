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Факти / Спорт

Усик з перемоги над Візерспуном дебютував у хевівейті

Олександр Усик технічним нокаутом здолав Чазза Візерспуна і став обов’язковим претендентом на пояс WBO, яким нині володіє Енді Руїз.

Усик Уизерспун

Олександр Усик дебютував у суперважкій вазі в ніч з 12 на 13 жовтня у Чикаго. Бій на Wintrust Arena завершився достроковою перемогою українця над американцем Чаззом Візерспуном.

Боксери з розвідки розпочали поєдинок, але вже з другого раунду Усик заволодів центром рингу і почав працювати першим номером. З третього раунду українець активніше прикладався, але Візерспун мужньо витримував всі удари.

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У четвертому раунді Усик притиснув свого суперника до канатів і провів кілька хороших серій. Після серії атак у сьомому раунді Візерспун відмовився продовжувати бій.

До речі, перемога дозволила Олександру стати обов’язковим претендентом на чемпіонський пояс WBO, який наразі володіє Енді Руїз.

Нагадаємо, Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію бою Усик – Візерспун.

Фото: Getty Images

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