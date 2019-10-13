Олександр Усик технічним нокаутом здолав Чазза Візерспуна і став обов’язковим претендентом на пояс WBO, яким нині володіє Енді Руїз.
Олександр Усик дебютував у суперважкій вазі в ніч з 12 на 13 жовтня у Чикаго. Бій на Wintrust Arena завершився достроковою перемогою українця над американцем Чаззом Візерспуном.
Боксери з розвідки розпочали поєдинок, але вже з другого раунду Усик заволодів центром рингу і почав працювати першим номером. З третього раунду українець активніше прикладався, але Візерспун мужньо витримував всі удари.
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У четвертому раунді Усик притиснув свого суперника до канатів і провів кілька хороших серій. Після серії атак у сьомому раунді Візерспун відмовився продовжувати бій.
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— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) October 13, 2019
До речі, перемога дозволила Олександру стати обов’язковим претендентом на чемпіонський пояс WBO, який наразі володіє Енді Руїз.
Нагадаємо, Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію бою Усик – Візерспун.