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Факти / Спорт

Вболівальники вибрали найкращу гонку сезону у Формулі-1

Найкращою гонкою сезону вболівальники обрали Гран-прі Німеччини 2019.

Шарль Леклер

Формула-1 на офіційному сайті запустила голосування, в якому взяли участь понад 13 тис. осіб.

Найбільше голосів отримала гонка 11-го етапу Формули-1 Гран-прі Німеччини у Хоккенхаймі, переможцем якої став Макс Ферстаппен з Red Bull. Вона отримала 23% голосів.

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Гонка у Німеччині запам’яталася дощовою погодою та вильотом з траси лідерів автоперегонів.

Другу сходинку у голосуванні посіла гонка Гран-прі Бразилії, де також тріумфував Ферстаппен, а третю позицію розділили між собою гонки в Італії (перемога Шарля Леклера з Ferrari) та Австрії (перемога Ферстаппена).

Нагадаємо, на Гран-прі Німеччини Феттелю не вистачило чотирьох секунд, щоб обійти Ферстаппена.

Джерело: Formula 1

Фото: Dreamstime

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