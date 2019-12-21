Стівен Джеррард накинувся на тренерський штаб Хіберніана в матчі 19-го туру чемпіонату Шотландії.
Матч 19-го туру чемпіонату Шотландії між Хіберніаном та Рейнджерс видався надскандальним: бійка, викинуті на поле пляшки, три вилучення та шість жовтих карток. Хоча до 60-ї хвилини матчу було все мирно.
Вже до середини другого тайму Рейнджерс вів з рахунком 3:0, коли захисник Хіберніана Раян Портеус влетів у захисника джерс Борну Барішича.
Це неабияк розгнівило тренера Рейнджерс Стівена Джеррарда, який вибухнув емоціями та рушив у бік тренерської лави опонентів.
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Поки арбітр показував Портеусу червону картку, на бровці вже розпочалася штовханина тренерських штабів, яких розборонили стюарди. За підсумками інциденту суддя вилучив з поля тренера Хіберніана Джона Поттера та асистента Джеррарда Тома Калшоу.
— Мій штаб не зрозумів поведінки суперників, які намагалися захистити Портеуса. Це дуже поганий фол. Таке трапляється у футболі, я і сам здійснював схожі фоли, але захищати таке не можна. Це пряма червона і інших варіантів бути не могло, – сказав Джеррард.
I fucking love Gerrard pic.twitter.com/RCIH4b492y
— WATP.com (@WATP_com) December 20, 2019
Окрім фолу Портеуса стався ще один прикрий інцидент. Поки Барішич лежав на газоні, в його бік полетіли сторонні предмети, в тому числі скляна пляшка.
Сам матч завершився розгромною перемогою Рейнджерс з рахунком 3:0. Після 17-ти турів чемпіонату Шотландії підопічні Джеррарда йдуть другими, відстаючи від Селтіка (46) на два очки.
До речі, британське видання The Guardian склало рейтинг сотні найкращих футболістів 2019 року.
Джерело: talkSPORT