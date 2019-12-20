Британське видання The Guardian склало рейтинг кращих футболістів 2019 року.
Топ-100 найкращих гравців світу 2019 року для британського видання The Guardian складали 239 експертів з 63-х країн світу.
Зокрема до журі увійшли: Хав’єр Дзанетті (Аргентина), Зіко (Бразилія), Фатіх Терім (Туреччина), Альберто Дзаккероні (Італія), Дімітар Бербатов (Болгарія) та Нуну Гомеш (Португалія).
Перше місце у рейтингу посів чинний володар Золотого м’яча Ліонель Мессі, друге у захисника Ліверпуля Вірджила ван Дейка, третє у форварда Ліверпуля Садіо Мане.
Читайте: Globe Soccer Awards 2019: фінальний список претендентів
А ось Криштіану Роналду у даному рейтингу лише четвертий, п’ятірку лідерів замикає форвард Ліверпуля Мохаммед Салах.
Топ-10 рейтингу найкращих футболістів світу:
- 1. Ліонель Мессі (Барселона)
- 2. Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль)
- 3. Садіо Мане (Ліверпуль)
- 4. Кріштіану Роналду (Ювентус)
- 5. Мохамед Салах (Ліверпуль)
- 6. Кіліан Мбаппе (ПСЖ)
- 7. Роберт Левандовскі (Баварія)
- 8. Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті)
- 9. Аліссон (Ліверпуль)
- 10. Френкі Де Йонг (Аякс/Барселона)
У рейтингу найбільше футболістів Манчестер Сіті – одинадцять. Чинний переможець Ліги чемпіонів Ліверпуль представлений десятьма гравцями, а фіналіст турніру лондонський Тоттенгем – шістьма.
Минулого року найкращим футболістом року The Guardian назвав Луку Модріча.