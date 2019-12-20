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Роналду лише четвертий! The Guardian назвав топ-100 футболістів світу

Британське видання The Guardian склало рейтинг кращих футболістів 2019 року.

The Guardian назвал топ-100 футболистов мира

Топ-100 найкращих гравців світу 2019 року для британського видання The Guardian складали 239 експертів з 63-х країн світу.

Зокрема до журі увійшли: Хав’єр Дзанетті (Аргентина), Зіко (Бразилія), Фатіх Терім (Туреччина), Альберто Дзаккероні (Італія), Дімітар Бербатов (Болгарія) та Нуну Гомеш (Португалія).

Перше місце у рейтингу посів чинний володар Золотого м’яча Ліонель Мессі, друге у захисника Ліверпуля Вірджила ван Дейка, третє у форварда Ліверпуля Садіо Мане.

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А ось Криштіану Роналду у даному рейтингу лише четвертий, п’ятірку лідерів замикає форвард Ліверпуля Мохаммед Салах.

Топ-10 рейтингу найкращих футболістів світу:

  • 1. Ліонель Мессі (Барселона)
  • 2. Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль)
  • 3. Садіо Мане (Ліверпуль)
  • 4. Кріштіану Роналду (Ювентус)
  • 5. Мохамед Салах (Ліверпуль)
  • 6. Кіліан Мбаппе (ПСЖ)
  • 7. Роберт Левандовскі (Баварія)
  • 8. Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті)
  • 9. Аліссон (Ліверпуль)
  • 10. Френкі Де Йонг (Аякс/Барселона)

У рейтингу найбільше футболістів Манчестер Сіті – одинадцять. Чинний переможець Ліги чемпіонів Ліверпуль представлений десятьма гравцями, а фіналіст турніру лондонський Тоттенгем – шістьма.

Минулого року найкращим футболістом року The Guardian назвав Луку Модріча.

Джерело: The Guardian

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