Британське видання The Guardian склало рейтинг кращих футболістів 2019 року.

Топ-100 найкращих гравців світу 2019 року для британського видання The Guardian складали 239 експертів з 63-х країн світу.

Зокрема до журі увійшли: Хав’єр Дзанетті (Аргентина), Зіко (Бразилія), Фатіх Терім (Туреччина), Альберто Дзаккероні (Італія), Дімітар Бербатов (Болгарія) та Нуну Гомеш (Португалія).

Перше місце у рейтингу посів чинний володар Золотого м’яча Ліонель Мессі, друге у захисника Ліверпуля Вірджила ван Дейка, третє у форварда Ліверпуля Садіо Мане.

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А ось Криштіану Роналду у даному рейтингу лише четвертий, п’ятірку лідерів замикає форвард Ліверпуля Мохаммед Салах.

Топ-10 рейтингу найкращих футболістів світу:

1. Ліонель Мессі (Барселона)

2. Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль)

3. Садіо Мане (Ліверпуль)

4. Кріштіану Роналду (Ювентус)

5. Мохамед Салах (Ліверпуль)

6. Кіліан Мбаппе (ПСЖ)

7. Роберт Левандовскі (Баварія)

8. Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті)

9. Аліссон (Ліверпуль)

10. Френкі Де Йонг (Аякс/Барселона)

У рейтингу найбільше футболістів Манчестер Сіті – одинадцять. Чинний переможець Ліги чемпіонів Ліверпуль представлений десятьма гравцями, а фіналіст турніру лондонський Тоттенгем – шістьма.

Минулого року найкращим футболістом року The Guardian назвав Луку Модріча.