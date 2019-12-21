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Факти / Спорт

Ліверпуль вперше виграв Клубний чемпіонат світу

Фінальний матч Ліверпуль – Фламенго в рамках Клубного чемпіонату світу 2019 завершився з рахунком 1:0.

Ліверпуль - Фламенго: результати матчу

У фіналі Клубного чемпіонату світу 2019 на Міжнародному стадіоні Халіфа у Досі Ліверпуль обіграв Фламенго з рахунком 1:0.

Таким чином Ліверпуль виграв перший у своїй історії чемпіонат світу серед клубів.

Єдиний гол на 99-й хвилині матчу забив Фірміно.

ЧитайтеДе дивитися Ліверпуль — Фламенго

До речі, букмекери також прогнозували перемогу Ліверпуля над Фламенго в рамках Клубного чемпіонату світу 2019.

Фото: Liverpool FC

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