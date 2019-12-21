У підвалі! Марадона розповів, як втратив цноту у 13 років

Легенда аргентинського футболу Дієго Марадона розповів подробиці свого інтимного життя.

59-річний Дієго Марадона пригадав свій перший сексуальний досвід.

Аргентинець розповів як втратив цноту у 13 років.

— Я втратив цноту, коли мені було 13 років. Це сталося в підвалі. Вона була старшою за мене. Я був зверху, а вона читала газету, – пригадав Дієго.

Також екс-футболіст Наполі додав, що його улюблена поза в сексі – на четвереньках.

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Ще Марадона розповів, як одного разу його “викрали прибульці”.

— Чи вірю я в НЛО? Одного разу, коли я перебрав з алкоголем, мене не було вдома три дні. Коли повернувся, заявив, що мене викрали прибульці. Пам’ятаю, що сказав: Це було викрадення, але я не можу вам про це розповісти, – сказав аргентинець.

Нагадаємо, у матчі проти Ньюеллс Олд Бойз Марадона слідкував за грою своєї команди сидячи на троні.

Фото: GIMNASIA