Екс-футболіст збірної Португалії Луїш Фігу прокоментував чутки про гей-роман з колишнім партнером по Барселоні Хосепом Гвардіолою.

Колишній півзахисник збірної Португалії Луїш Фігу прокоментував давні чутки про стосунки з нинішнім наставником Манчестер Сіті Хосепом Гвардіолою, коли вони були гравцями Барселони.

— Гвардіола був великим другом, людиною, яка мені дуже допомагала. Ми жили в одній кімнаті, але нічого не було – мені подобаються жінки. Зараз я оточений жінками. На додачу до моєї сім’ї у мене дві помічниці. Навіть мої собаки – дівчатка! – заявив португалець.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Luís Figo (@luis__figo) 16 Сер 2019 р. о 9:02 PDT

Також Фігу додав, що у чемпіонаті Іспанії жоден футболіст не зробив камінг-аут, адже люди дуже жорстокі. Футболісти не зізнаються у своїй орієнтації не через те що бояться власної гомосексуальності, а через безпеку.

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Луїш Фігу та Хосеп Гвардіола разом захищали кольори каталонської Барселони з 1995 по 2000 роки.

Раніше Факти ICTV писали, що Хосеп Гвардіола поставив ультиматум керівництву Манчестер Сіті.

Джерело: El Pais