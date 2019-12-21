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Факти / Спорт

Ми жили в одній кімнаті: Фігу прокоментував слухи про гей-роман з Гвардіолою

Екс-футболіст збірної Португалії Луїш Фігу прокоментував чутки про гей-роман з колишнім партнером по Барселоні Хосепом Гвардіолою.

Луиш Фигу

Колишній півзахисник збірної Португалії Луїш Фігу прокоментував давні чутки про стосунки з нинішнім наставником Манчестер Сіті Хосепом Гвардіолою, коли вони були гравцями Барселони.

— Гвардіола був великим другом, людиною, яка мені дуже допомагала. Ми жили в одній кімнаті, але нічого не було – мені подобаються жінки. Зараз я оточений жінками. На додачу до моєї сім’ї у мене дві помічниці. Навіть мої собаки – дівчатка! – заявив португалець.

 

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Допис, поширений Luís Figo (@luis__figo)

Також Фігу додав, що у чемпіонаті Іспанії жоден футболіст не зробив камінг-аут, адже люди дуже жорстокі. Футболісти не зізнаються у своїй орієнтації не через те що бояться власної гомосексуальності, а через безпеку.

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Луїш Фігу та Хосеп Гвардіола разом захищали кольори каталонської Барселони з 1995 по 2000 роки.

Раніше Факти ICTV писали, що Хосеп Гвардіола поставив ультиматум керівництву Манчестер Сіті.

Джерело: El Pais

Фото: Dreamstime

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