PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Мессі та Роналду потрапили на постери різдвяних фільмів

Видання Bleacher Report виклало у соцмережах постери з футболістами топ-ліг Європи.

bleacher report ПОСТЕРЫ

Bleacher Report з нагоди Різдва вирішив покреативити. Видання підготувало чотири постери у стилі різдвяних фільмів.

На одному з постерів Ліонель Мессі постав у ролі Кевіна МакКалістера, а Карім Бензема та Серхіо Рамос в ролі грабіжників. Хавбек Челсі Н’Голо Канте потрапив на постер стрічки Ельф, а Клоппа з футболістами Ліверпуля помістили на постер комедії 1983 року Різдвяна історія.

Читайте: Що таке Boxing Day у футболі і чому він важливий

А ось зірка туринського Ювентуса Криштіану Роналду потрапив на постер детективного триллера Міцний горішок.

Мессі та Роналду потрапили на постери різдвяних фільмів / 4 фотографии

Раніше видання Bleacher Report оформило матчі 1/8 фіналу ЛЧ у стилі блокбастерів.

Фото: Bleacher Report

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Халк футболист
Халк проміняв дружину на її племінницю
Boxing Day АПЛ
Що таке Boxing Day у футболі і чому він важливий
Стивен Джеррард драка
Джеррард ледь не побився з тренером Хіберніана під час матчу
Диего Марадона
У підвалі! Марадона розповів, як втратив цноту у 13 років
Маркус Рашфорд
Санта з Манчестера: Рашфорд з мамою розвезли 1200 подарунків для безпритульних
Луиш Фигу
Ми жили в одній кімнаті: Фігу прокоментував слухи про гей-роман з Гвардіолою
The Guardian назвал топ-100 футболистов мира
Роналду лише четвертий! The Guardian назвав топ-100 футболістів світу
Globe Soccer Awards-2019
Globe Soccer Awards 2019: фінальний список претендентів
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка