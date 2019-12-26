Видання Bleacher Report виклало у соцмережах постери з футболістами топ-ліг Європи.
Bleacher Report з нагоди Різдва вирішив покреативити. Видання підготувало чотири постери у стилі різдвяних фільмів.
На одному з постерів Ліонель Мессі постав у ролі Кевіна МакКалістера, а Карім Бензема та Серхіо Рамос в ролі грабіжників. Хавбек Челсі Н’Голо Канте потрапив на постер стрічки Ельф, а Клоппа з футболістами Ліверпуля помістили на постер комедії 1983 року Різдвяна історія.
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А ось зірка туринського Ювентуса Криштіану Роналду потрапив на постер детективного триллера Міцний горішок.
Мессі та Роналду потрапили на постери різдвяних фільмів / 4 фотографии
Раніше видання Bleacher Report оформило матчі 1/8 фіналу ЛЧ у стилі блокбастерів.
Фото: Bleacher Report
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