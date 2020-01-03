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Роналду і 5 футболістів Ліверпуля – L’Equipe назвав команду 2019 року

Французьке видання L’Equipe назвало символічну збірну гравців 2019 року.

Ливерпуль - Брайтон Ван Дейк

У символічній збірній за версією L’Equipe одразу п’ять футболістів представляють чинного володаря Ліги чемпіонів – Ліверпуль.

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Ще по два представники у символічній збірній з Барселони та Ювентуса.

  • Воротар: Аліссон (Ліверпуль)
  • Захисники: Ендрю Робертсон (Ліверпуль), Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль), Маттейс де Лігт (Аякс/Ювентус), Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль);
  • Півзахисники: Френкі де Йонг (Аякс/Барселона), Кевін де Брейне (Манчестер Сіті), Садіо Мане (Ліверпуль), Ліонель Мессі (Барселона);
  • Нападники: Роберт Левандовскі (Баварія), Кріштіану Роналду (Ювентус).

Раніше УЄФА опублікував символічну збірну відбору на Євро-2020.

Джерело: L’Equipe

Фото: Getty Images

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