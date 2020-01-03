Французьке видання L’Equipe назвало символічну збірну гравців 2019 року.

У символічній збірній за версією L’Equipe одразу п’ять футболістів представляють чинного володаря Ліги чемпіонів – Ліверпуль.

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Ще по два представники у символічній збірній з Барселони та Ювентуса.

Воротар : Аліссон (Ліверпуль)

: Аліссон (Ліверпуль) Захисники : Ендрю Робертсон (Ліверпуль), Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль), Маттейс де Лігт (Аякс/Ювентус), Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль);

: Ендрю Робертсон (Ліверпуль), Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль), Маттейс де Лігт (Аякс/Ювентус), Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль); Півзахисники : Френкі де Йонг (Аякс/Барселона), Кевін де Брейне (Манчестер Сіті), Садіо Мане (Ліверпуль), Ліонель Мессі (Барселона);

: Френкі де Йонг (Аякс/Барселона), Кевін де Брейне (Манчестер Сіті), Садіо Мане (Ліверпуль), Ліонель Мессі (Барселона); Нападники: Роберт Левандовскі (Баварія), Кріштіану Роналду (Ювентус).

Раніше УЄФА опублікував символічну збірну відбору на Євро-2020.