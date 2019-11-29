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УЄФА включив П’ятова у символічну збірну відбору на Євро-2020

Голкіпер збірної України Андрій П’ятов потрапив до символічної одинадцятки найкращих гравців кваліфікаційного відбору на Євро-2020.

Андрей Пятов

УЄФА опублікувала символічну збірну відбору на Євро-2020. До одинадцятки потрапив голкіпер збірної України Андрій П’ятов.

У п’яти матчах кваліфікації П’ятов зумів зберегти свої ворота сухими. Сама ж збірна України посіла першу сходинку у своїй відбірковій групі і завоювала путівку на чемпіонат Європи 2020 року.

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Символічна збірна кваліфікації Євро-2020:

  • Голкіпер: Андрій П’ятов (Україна);
  • Захисники: Рагнар Сігурдссон (Ісландія), Меріх Демірал (Туреччина), Серхіо Рамос (Іспанія);
  • Півзахисники: Іоанніс Кусулос (Кіпр), Бернарду Сілва (Португалія), Джорджиньо Вейналдум (Нідерланди), Еран Захаві (Ізраїль);
  • Нападники: Мемфіс Депай (Нідерланди), Гаррі Кейн (Англія), Рахім Стерлінг (Англія).

До речі, Андрій Шевченко увійшов у топ-10 рейтингу найкращих тренерів збірних 2019 року.

Джерело: УЄФА

Фото: Dreamstime

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