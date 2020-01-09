МОК заборонив спортсменам влаштовувати політичні акції під час Олімпіади

Виконком Міжнародного олімпійського комітету схвалив нові правила поведінки спортсменів під час Олімпіади, згідно з якими атлети будуть покарані за акції протесту під час офіційних церемоній і змагань.

Спортсменів, які висловлюватимуть свої політичні погляди під час офіційних церемоній або змагань на Олімпійських іграх, каратимуть.

За новими правилами, атлетам забороняється також одягати символіку політичного змісту, демонструвати політичні жести, вставати на одне коліно та порушувати протокол церемоній.

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Також їм заборонено висловлювати свою незгоду щодо цих рішень та проводити акції протесту. Окрім політичних акцій забороняється також пропаганда релігійного та расового змісту.

Однак, свої погляди учасники змагань можуть озвучувати при спілкуванні зі ЗМІ або в соціальних мережах.

Олімпійські ігри 2020 року пройдуть у Токіо з 24 липня по 9 серпня.

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Джерело: Olympic