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Факти / Спорт

Олімпійський маніфест П’єра де Кубертена продали за рекордну суму

Оригінальний олімпійський маніфест, який описує основи сучасних ігор, побив світовий рекорд найдорожчого спортивного пам’ятного предмету, який продали на аукціоні.

Олимпийские кольца

Експерти очікували продати маніфест за ціною до $1 млн, але артефакт подорожчав після 12-ти хвилинної запеклої боротьби між трьома покупцями до $8,8 млн.

Олімпійський маніфест був написаний засновником МОК П’єром де Кубертеном у 1892 році. Цей рукопис вважається єдиною збереженою до наших часів копією промови, яку Кубертен виголосив в Університеті Сорбонна у Парижі у 1892 році.

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Продаж маніфесту за $8,8 млн став рекордним в історії продажів спортивних реліквій. Раніше найдорожчим спортивним предметом була футболка Бейба Рута, яку він носив, коли захищав кольори Нью-Йорк Янкіс. Джерсі було продане за $5,64 млн.

Кубертен є ініціатором відродження Олімпійських ігор, їм розроблена клятва, емблема Ігор і гасло Швидше, вище, сильніше.

Раніше Факти ICTV писали, що шкільну майку ЛеБрона Джеймса продали за $187 тис.

Джерело: The Guardian

Фото: Dreamstime

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