Крістал Пелас приймав Арсенал в рамках матчу 22-го туру АПЛ. Зустріч пройшла у Лондоні на стадіоні Селлхерст Парк та завершилась нічиєю з рахунком 1:1.

Рахунок у матчі вже на 12-й хвилині відкрив П’єр-Емерік Обамеянг після пасу від Александра Ляказетта. По перерві Крістал Пелас зумів відновити рівновагу – Джордан Айю отримав передачу у штрафній від Шейха Куяте і точно пробив у сітку воріт канонірів.

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На 67-й хвилині матчу арбітр після перегляду відеоповтору вилучив з поля Обамеянга за його жорсткий фол на Максу Майєру.

Таким чином, Крістал Пелас має у своєму активі 29 очок та посідає дев’яту сходинку, Арсенал (28) – йде десятим.

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