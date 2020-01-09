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Факти / Спорт

Челсі виплатив штабу Конте більше €30 млн компенсації

Лондонський Челсі виплатив компенсацію у розмірі €31 млн італійському тренеру Антоніо Конте, який раніше очолював клуб.

Антонио Конте

Антоніо Конте покинув лондонський Челсі у липні 2018 року – за рік до закінчення контракту, але тоді спеціаліст не зміг узгодити з аристократами розмір компенсації. Тому справу передали до суду.

Підсумкова сума виплати стала відома лише після публікації Челсі фінансового звіту за минулий рік.

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Розрив контракту з Конте коштував Челсі €31 млн. Сума включає компенсацію самому італійцю, його тренерському штабу та судові витрати.

Цікаво, що з тих пір, як Челсі став власністю російського бізнесмена Романа Абрамовича, аристократи витратили €106 млн на компенсації звільненим тренерам.

Нагадаємо, Саутгемптон обіграв на виїзді Челсі у 19-му турі англійської Прем’єр-ліги.

Джерело: Sky Sports

Фото: Dreamstime

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