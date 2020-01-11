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Факти / Спорт

Збірна України фінішувала шостою в жіночій естафеті

В німецькому Оберхофі в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2019/20 відбулася жіноча естафета.

Україна у гонці була представлена Анастасією Меркушиною, Юлією Джимою, Валентиною Семеренко та Оленою Підгрушною.

Меркушина зі штрафним колом передала естафету 17-ю, Джима вивела Україну на 11-е місце, Семеренко поліпшила результат ще на чотири позиції, а Підгрушна фінішувала шостою.

Читайте: Біатлон: Прима фінішував у топ-15 спринтерської гонки в Оберхофі

Перемогу у гонці здобула збірна Норвегії, друга сходинка у збірної Швеції. Третіми фінішували француженки.

Завтра, 12 січня, відбудеться жіночий мас-старт.

Нагадаємо, Юлія Джима у спринтерській гонці фінішувала на шостій позиції.

Фото: Biathlon.com.ua

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