В німецькому Оберхофі в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2019/20 відбулася жіноча естафета.
Україна у гонці була представлена Анастасією Меркушиною, Юлією Джимою, Валентиною Семеренко та Оленою Підгрушною.
Меркушина зі штрафним колом передала естафету 17-ю, Джима вивела Україну на 11-е місце, Семеренко поліпшила результат ще на чотири позиції, а Підгрушна фінішувала шостою.
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Перемогу у гонці здобула збірна Норвегії, друга сходинка у збірної Швеції. Третіми фінішували француженки.
Завтра, 12 січня, відбудеться жіночий мас-старт.
Нагадаємо, Юлія Джима у спринтерській гонці фінішувала на шостій позиції.
Фото: Biathlon.com.ua
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