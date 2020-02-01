Українка Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд у стрибках у висоту

Ярослава Магучіх з Дніпра на турнірі в Карлсруе (Німеччина) побила юніорський світовий рекорд у стрибках у висоту в закритому приміщенні.
18-річна українка стрибнула на 2,02 м.
На другому місці теж укранка – Юлія Левченко стрибнула на 1,99 м.
Бронза у німкені Імке Оннен.
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До речі, попередній світовий рекорд теж належить Магучіх. 18 січня на Меморіалі Дем’янюка у Львові вона стрибнула на 201 см.
Нещодавно українську легкоатлетку Катерину Табашник, яка виступає у стрибках у висоту, дискваліфікували на 19 місяців за вживання допінгу.
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