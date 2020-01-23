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Факти / Спорт

Українська легкоатлетка Табашник дискваліфікована за допінг

Українська легкоатлетка Катерина Табашник, яка виступає у стрибках у висоту, отримала дискваліфікацію на 19 місяців за вживання допінгу.

В пробі 25-річної спортсменки виявили заборонений препарат гідрохлортіазид.

Всі результати Табашник, починаючи з 28 березня 2019 року, анульовані. Також від 28 березня минулого року починається термін дискваліфікації.

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Катерина Табашник є чемпіонкою Європи у 2013 році серед юніорів. Також в її активі четверте місце на дорослому чемпіонаті Європи 2019 у приміщенні. Особистий рекорд українки – 1,96 м.

Раніше Факти ICTV писали, що WADA позбавило ліцензії Московську антидопінгову лабораторію.

Фото: Kateryna Tabashnyk

Джерело: Athletics Integrity Unit

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