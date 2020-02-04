У тренерському штабі збірної України з футболу поповнення. Напередодні Євро-2020 до команди наставників синьо-жовтих приєднався 34-річний фахівець Андреа Аззалін.

За інформацією видання Sport Arena, Аззалін відповідатиме у команді за фізичну підготовку футболістів.

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Умови та термін контракту фахівця з національною командою України наразі невідомі.

Аззалін раніше входив до тренерського штабу збірної Італії U-23, збірної Греції, Монако, Нанта. Також італієць був серед асистентів Клаудіо Раньєрі, коли той виграв англійську Прем’єр-лігу з Лестером.

На чемпіонаті Європи 2020 збірна Україна на груповому етапі зіграє у квартеті С з командами нідерландів та Австрії. Ще один суперник визначиться після стикових матчів у березні.

Нагадаємо, синьо-жовті у березні 2020 року проведуть два контрольні матчі проти збірних Франції (27-го березня) у Сен-Дені і проти Польщі (31-го березня) у Хожуві.

Джерело: Sport Arena

Фото: montecarlonews